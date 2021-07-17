تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع حرارة الجو.. كيف تتجنب اندلاع حريق بمنزلك؟

كتب عبد الرحمن سيد

يتسبب ارتفاع دراجات الحرارة خلال فصل الصيف، فى اندلاع الحرائق بالشقق السكنية، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، ولتفادى اندلاع النيران فى المنازل، يجب اتباع أسس وقواعد السلامة ومنها :

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربائى.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.