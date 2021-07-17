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تحرير 5308 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

السبت، 17 يوليه 2021 11:53 ص
تحرير 5308 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5308 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2096 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و192 مخالفات السير بدون تراخيص، و14 مخالفات الدراجات النارية، و23 مخالفة موقف عشوائى، و14 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 
 
 

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