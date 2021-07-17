تحرير 105 مخالفات وضبط كمية من الدقيق البلدى بنطاق 5 مراكز فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قاد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز أبوقرقاص، حملة مكبرة لرفع الاشغالات، أسفرت عن تحرير 30 محضر تعد على حرم الطريق، وتحرير وتنفيذ 170 حالة إزالة إدارية، بالإضافة للمرور على المطاعم لمتابعة مدى الالتزام التام بتنفيذ التعليمات لتوصيل الغاز الطبيعي، كما تم المرور على وسائل النقل العام للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وجاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية والتى يتردد عليها المواطنين، وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، نفذ عدد من رؤساء الوحدات حملات متابعة الحالة العامة بشوارع كلا من بنطاق المركز والقرى التابعة له.

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، أنه تم تحرير 32 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم، حيث تنوعت المخالفات بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – خبز ناقص الوزن – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات).

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز مطاى وديرمواس وسمالوط، حملة مكبرة على المخابز البلدية ، حيث تم ضبط 1200 كجم دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بالإضافة لتحرير 7 محاضر لمحال جزارة لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية بمركز مطاي ، كما تم تحرير 37 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 3 مخالفات لمحال جزارة، و34 مخالفة للمخابز البلدية، وحررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 61 مخالفة تموينية متنوعة، منها 60 مخالفة للمخابز البلدية، ومخالفة لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.



جانب من الحملات على مخابز المنيا



حملات على المخابز بالمنيا