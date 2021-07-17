تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة تاجر بها إصابات في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة تاجر بمنطقة البدرشين، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بالطريق بمنطقة البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص تم تحديد هويته، وأشارت التحريات الأولية إلى أنه يعمل "تاجر"، وبه العديد من الإصابات.

تم نقل الجثة للمشرحة، عقب الانتهاء من مناظرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.