اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بالاعتداء على فتاة داخل ميكروباص في أوسيم

السبت، 17 يوليه 2021 01:38 م
تجديد حبس المتهم بالاعتداء على فتاة داخل ميكروباص في أوسيم حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بهتك عرض فتاة داخل ميكروباص بمنطقة أوسيم بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان عدد من المواطنين تداولوا مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص، ومكتوب عليه "أنه متحرش".

وبفحص الفيديو تمكن رجال الأمن من تحديد هوية ناشر المقطع، وتبين أنها فتاة مقيمة بمنطقة أوسيم فى الجيزة، وباستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التي قررت أنه أثناء استقلالها سيارة ميكروباص جلس خلفها شخص وهتك عرضها، مما دفعها لتصويره بهاتفها المحمول.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.


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