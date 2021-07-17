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تباين آراء طلاب العلمى فى امتحان مادة الكيمياء بالمنيا.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 01:44 م
تباين آراء طلاب العلمى فى امتحان مادة الكيمياء بالمنيا.. صور طلاب الثانوية العامة
المنيا - حسن عبد الغفار

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تباين آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا، حول امتحان اليوم السبت، فى مادة الكيمياء، حيث ظهرت الفرحة والابتسامة على وجوه كثير من الطلبة والطالبات عقب الخروج من لجان الامتحانات، وكان عدد كبير من أولياء الأمور ينتظرون خارج اللجان فى حالة ترقب وانتظار خروج أبنائهم .

لحظه خروج الطلاب
لحظه خروج الطلاب

قالت نسرين فرغلى إحدى الطالبات إن الامتحان كل سهل وفى مستوى الطالب المتوسط وهو أول امتحان منذ انطلاق مارثون الثانوية العامة نشعر فيه بالراحة النفسية أثناء الإجابة على الأسئلة .

أما نادر بدر أحد الطلاب قال إن الامتحان كان سهل جدا لكن فيه بعض النقاط التى تخاطب المتميز وهذه النقاط تسببت فى استغراقنا وقت طويل فى الإجابة وتسليم الأوراق فى آخر دقائق من الامتحان .

طلاب الثلنويه العامه
طلاب الثلنويه العامه

فيما قال محمود، إن الامتحان كان فيه نقاط كثيرة تحتاج إلى تفكير طويل وأغلب الامتحان من الكتاب المدرسى، واضاف نتمنى أن تكون الامتحانات جميعها مثل مادة الكيمياء، هذا ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 34 الف و 524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.

 

 


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