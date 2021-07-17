اليوم السابع
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بوليتكو: جدل حول إلزامية لقاح كورونا فى الجيش الأمريكى رغم تطعيم 70%

السبت، 17 يوليه 2021 01:42 م
بوليتكو: جدل حول إلزامية لقاح كورونا فى الجيش الأمريكى رغم تطعيم 70% لويد أوستن - وزير الدفاع الأمريكى
كتبت رباب فتحى

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أمس الجمعة، أن 70% من أفراد الخدمة الفعلية في الولايات المتحدة تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا، وأن 62 % من القوة تم تطعيمهم بالكامل الآن، وفقا لصحيفة "بوليتكو" الأمريكية.

وتأتي الأرقام الأخيرة على الرغم من الشكوك الأولية من جانب قطاع عريض من الجيش تجاه اللقاح، وكشف أعضاء من كبار الضباط أمام الكونجرس في فبراير بأن ما يقرب من ثلث الجنود رفضوا الحصول على اللقاح.

ودفع هذا التردد بين القوات المسلحة الأمريكية مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مارس إلى مطالبة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بجعل اللقاح ضرورة وإلزام لجميع أفراد الخدمة، في ذلك الوقت، أكد المتحدث باسم البنتاجون أن الخيار كان قيد الدراسة من قبل القادة العسكريين.

وفي أبريل، رفض بايدن استبعاد أمر تطعيم إلزامي للقوات الأمريكية في مقابلة، ووصف القرار بأنه "قرار صعب". وقال القائد العام إنه "سيترك ذلك للجيش"، لكنه أضاف: "أنا لا أقول إنني لن أفعل، اعتقد أنك سترى المزيد منهم يحصلون عليه ".

وظهرت هذه القضية أيضًا كنقطة نقاش بين المشرعين الجمهوريين ، بعد تقرير حديث أن الجيش وجه القادة للاستعداد لإدارة لقاحات كورونا الإلزامية في وقت مبكر من 1 سبتمبر - في انتظار الترخيص الكامل للجرعات من قبل هيئة الغذاء والدواء الادارة.

وغرد النائب توماس ماسي، عضو الكونجرس المحافظ الذي قدم مشروع قانون يحظر مطلبًا محتملاً للقاح ضد فيروس كورونا لأعضاء الخدمة ، في وقت سابق من هذا الشهر بأنه "اتصل به أفراد من جيشنا التطوعي وقالوا إنهم سينسحبون  إذا كان لقاح كورونا إلزاميًا ".

ووبخ النائب آدم كينزينجر وهو جمهوري أكثر اعتدالًا في مجلس النواب ومقدمًا في الحرس الوطني الجوي ، رسالة ماسي.

 

 


البنتاجون

وزارة الدفاع الامريكية

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اللقاح الالزامى

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تطعيمات كورونا

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