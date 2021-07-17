اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 07:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بعثة الأهلي تصل القاهرة غدا على رحلة خاصة لـ"مصر للطيران"

السبت، 17 يوليه 2021 06:34 م
بعثة الأهلي تصل القاهرة غدا على رحلة خاصة لـ"مصر للطيران" مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصل بعثة النادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، صباح غد الأحد، قادمة من المغرب بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.
 
وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، أن الشركة ستسير رحلة خاصة رقم "3201" لعودة بعثة النادي الأهلي من المغرب، حيث من المقرر أن تقلع الرحلة من مطار كازبلانكا في الساعات الأولى من صباح غدا الأحد، وتصل إلى مطار القاهرة الدولي في الثامنة صباحا.
 
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم، السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
 
 
 

الأهلي

المغرب

كازبلانكا

مطار القاهرة

نهائي دوري أبطال أفريقيا

كايزر تشيفز

مصر للطيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة