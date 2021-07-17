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بشار الأسد يؤدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 11:21 ص
بشار الأسد يؤدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة.. صور بشار الأسد يؤدى اليمين الدستورية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.
 
وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو، كما كان متوقعاً، بـ95 في المئة من الأصوات، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع، وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهته، حتى قبل حدوثه.
 
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كما حصل المرشحين محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.
 
 
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