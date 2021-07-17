بث مباشر من داخل اقدم كنيسة انجيلية بالمنيا تأسست عام 1905

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل اقدم كنيسة انجيلية، بمحافظة المنيا بقرية عكاكا التابعة لمركز المنيا والتى تأسست عام 1905.

وتم افتتاحها اليوم بحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كنيسة قرية عكاكا بمركز المنيا، بعد إعادة بنائها وتجديدها، وهي إحدي أقدم الكنائس الإنجيلية بالمحافظة، حيث تأسست في عام 1905.

وقال القس عادل حنين، راعي الكنيسة الإنجيلية بعكاكا، يعود تاريخ إنشاء الكنيسة إلي سنة 1905 وتم إعادة بنائها وتجديدها مطلع العام الجاري 2021، ولها تاريخ روحي واجتماعي حافل بالعطاء، وتخرج العديد من ابنائها من كليات اللاهوت الإنجيلية، والكثير منهم يخدمون داخل وخارج مصر.