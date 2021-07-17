اليوم السابع
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بايدن يستضيف رئيس الوزراء العراقى 26 يوليو الجارى

السبت، 17 يوليه 2021 02:54 ص
بايدن يستضيف رئيس الوزراء العراقى 26 يوليو الجارى بايدن
وكالات

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أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض في الـ26 من يوليو الجاري.

وفي يونيو الماضي أكد الكاظمي وصول بلاده إلى مراحل متقدمة في الحوار مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وأكد مجلس الوزراء حينها أن الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت إلى مراحل متقدمة والبحث في التفاصيل اللوجستية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.

ومؤخرا، أكد الكاظمي أن بلاده طلبت من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق.

 

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