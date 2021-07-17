اليوم السابع
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انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع من المدينة المنورة إلى مكة.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 10:59 ص
انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين السريع من المدينة المنورة إلى مكة.. صور الحجاج يستعدون لركوب قطار الحرمين
كتب محمد تهامى زكى

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‏انطلقت صباح اليوم، السبت، أولى رحلات قطار الحرمين السريع، ‏لموسم الحج لهذا العام 1442، من ‏المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مع الالتزام بالتباعد الجسدى والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع تفشى وباء كورونا.

الحجاج بستعدون لركوب قطار الحرمين
الحجاج بستعدون لركوب قطار الحرمين

ونشر حساب الخطوط الحديدية السعودية، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورا من توافد الحجاج على القطار، مغادرين المدينة المنورة ومتجهين إلى الحرم المكى فى مكة المكرمة، صحبها بتعليق: "ميممين وجوههم ومتجهين بأفئدتهم نحو بيت الله العتيق، تنطلق اليوم أولى رحلات قطار الحرمين السريع لموسم حج_1442 من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لتنقل حجاج بيت الله بسلام آمنين".

قطار الحرمين
قطار الحرمين

ويشارك فى موسم الحج هذا العام، نحو 60 ألف شخص فقط من المواطنين والمقيمين، وتم حصره على المقيمين داخل الأراضى السعودية والملقحين منهم فقط على أن لا يقل عمره الحاج عن 18 عاما ولا يزيد عن 65، ولا يعانى من أى أمراض مزمنة، مقارنة بـ2.5 مليون شخص فى آخر حج قبل تفشى جائحة فيروس كورونا عام 2019.

محطة قطار الحرمين فى المدينة المنورة
محطة قطار الحرمين فى المدينة المنورة

يأتى ذلك فى ظل جهود مكثفة من قبل السلطات للحفاظ على التدابير الوقائية، حيث استحدثت وزارة الحج ما يدعى بـ"بطاقة الحج الذكية" تحت اسم "شعائر"، وتسمح البطاقة بوصول الحجاج للمخيمات والفنادق والتنقل بين المناطق المقدسة بدون أى تلامس، بالإضافة إلى تتبع أى حاج فقد الاتصال به.

توزيع الهدايا على حجاج بيت الله
توزيع الهدايا على حجاج بيت الله

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أوقفت أمس الجمعة، إصدار تصريح الصلاة فى المسجد الحرام، ابتداءً من أمس الجمعة 16 يوليو، وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن السبب من وقف إصدار تصاريح الصلاة بالحرم يأتى استعدادًا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

الحجاج يتوافدون على قطار الحرمين (1)
الحجاج على بوابات مرور محطة على قطار الحرمين

 

الحجاج يتوافدون على قطار الحرمين (2)
الحجاج على رصيف محطة قطار الحرمين

 

الحجاج يتوافدون على قطار الحرمين (3)
الحجاج يتوافدون على قطار الحرمين

 

الحجاج يتوافدون على قطار الحرمين (4)
أحد الحجاج داخل قطار الحرمين

 

 


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