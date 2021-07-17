انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى.. ورش خاصة لصناعتها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

داخل محافظة الإسكندرية توجد العديد من المهن النادرة التى ما زالت موجودة، ويحافظ عليها أصحابها، ومنها مهنة صناعة السجاد من الجلود الطبيعية، فهى من المهن النادرة التى ما زالت موجودة حتى الآن، وتنتعش العديد من الصناعات فى المواسم منها انتعاش صناعة الجلود فى عيد الأضحى المبارك واستخدام جلود الجاموس والخراف والماعز فى صناعة السجاد والديكورات المنزلية ويقبل على شرائها المواطنون فى هذه الفترة نظرا لجودتها.

انتقل "اليوم السابع" لرصد الصناعة من داخل ورش صناعه الجلود بالإسكندرية.

وقال محمد يوسف، يعمل بصناعة الجلود، إن الجلود من أهم الصناعات القديمة والتى يقبل عليها المواطنون محبو الأشغال تليد يوم والصناعات البسيطة والانتيكات حيث بها ذوق خاص مازال يفضله المواطنون.

وأضاف أن الصناعة تنتعش فى فترة عيد الأضحى لوجود وفرة فى الجلود التى تقوم المدابغ بتنشيفها ووضع مواد فيها لإخراج كل الروائح الكريهة منها، لاستخدامها فى المنزل، مشيرا إلى أن الورش الخاصة بصناعة الجلود مازالت موجودة بوسط الإسكندرية فهى مهنه يتوارثها الأبناء من الآباء والأجداد.

بينما قال محمد الصعيدى، إن سعر متر الجلود 400 جنيه وتبلغ سعر السجادة حوالى 800 جنيه لـ2 متر كما أن هناك أنواع سجاد تستخدم فى الديكورات على الحائط .

وأضاف أن صناعة الجلود حاليا أصبحت مهنة نادرة لا يعمل فيها سوى المؤسسين لها بالإسكندرية وتوارثها الأبناء من الأجداد لكونها من أصعب المهن وتحتاج إلى دقة كبيرة .

وأشار إلى أنهم يعملون فى المرحلة الثانية بعد المدابغ التى تقوم بتنشيف جلد الأضحية ثم يقومون بتعقيمها حتى تقوم الورش بتقطيعها وتصميمها على الأشكال الجديدة ومن الممكن اختيار طراز محدد وتصميمه .

وقال إن هناك إقبالا على السجاد المصنوعة من فرو الأرانب باعتباره من أنعم الأنواع والألوان مميزة، إضافة إلى سهولة تنشيفه واستخدامه كما أنه سهل فى النظافة بالنسبة إلى ربة المنزل .



انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى (1)



انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى (2)



انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى (3)



انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى (4)



انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى (5)



انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى (6)



انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى (7)