انتعاش صناعة الجلود فى عيد الأضحى.. إقبال كبير على الشراء فى الإسكندرية "صور"

الإسكندرية _أسماء على بدر

تنتعش العديد من الصناعات فى المواسم منها صناعة الجلود فى عيد الأضحى المبارك واستخدام جلود الجاموس والخراف والماعز فى صناعة السجاد والديكورات المنزلية ويقبل على شراؤها المواطنين فى هذه الفترة نظرا لجودتها.

انتعاش صناعة الجلود بالاسكندرية

ويقول محمد يوسف صاحب ورشة لصناعة الجلود، إن الصناعة من أهم الصناعات القديمة والتى يقبل عليها المواطنين محبى الصناعات البسيطة والانتيكات حيث بها ذوق خاص مازال يفضله المواطنين.



صناعة الجلود

وأضاف أن الصناعة تنتعش فى فترة عيد الأضحى لوجود وفرة فى الجلود التى تقوم المدابغ بتنشيفها ووضع مواد فيها لإخراج كافة الروائح الكريهة منها لاستخدامها فى المنزل .



انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى

وأشار إلى أن الورش الخاصة بصناعة الجلود مازالت موجودة بوسط الإسكندرية فهى مهنة يتوارثها الأبناء من الآباء والأجداد.



صناعة السجاد من الجلود



جلود الجاموس



جلود