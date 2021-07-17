اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 02:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انتعاش صناعة الجلود فى عيد الأضحى.. إقبال كبير على الشراء فى الإسكندرية "صور"

السبت، 17 يوليه 2021 01:00 ص
انتعاش صناعة الجلود فى عيد الأضحى.. إقبال كبير على الشراء فى الإسكندرية "صور" صناعة الجلود بالاسكندرية
الإسكندرية _أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتعش العديد من الصناعات فى المواسم منها صناعة الجلود فى عيد الأضحى المبارك واستخدام جلود الجاموس والخراف والماعز فى صناعة السجاد والديكورات المنزلية ويقبل على شراؤها المواطنين فى هذه الفترة نظرا لجودتها.

 انتعاش صناعة الجلود بالاسكندرية

انتعاش صناعة الجلود بالاسكندرية

ويقول محمد يوسف صاحب ورشة لصناعة الجلود، إن الصناعة من أهم الصناعات القديمة والتى يقبل عليها المواطنين محبى الصناعات البسيطة والانتيكات حيث بها ذوق خاص مازال يفضله المواطنين.

صناعة الجلود
صناعة الجلود

وأضاف أن الصناعة تنتعش فى فترة عيد الأضحى لوجود وفرة فى الجلود التى تقوم المدابغ بتنشيفها ووضع مواد فيها لإخراج كافة الروائح الكريهة منها لاستخدامها فى المنزل .

انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى
انتعاش صناعة الجلود فى موسم عيد الأضحى

وأشار إلى أن الورش الخاصة بصناعة الجلود مازالت موجودة بوسط الإسكندرية فهى مهنة يتوارثها الأبناء من الآباء والأجداد.

صناعة السجاد من الجلود
صناعة السجاد من الجلود
 
جلود الجاموس
جلود الجاموس
جلود
جلود
احد عمال صناعة الجلود
احد عمال صناعة الجلود

الاسكندريه

اخبار مصر

صناعه الجلود

صناعة الجلود بالاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة