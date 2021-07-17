اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 10:20 ص
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعم أفغانستان أمنيا خلال الأشهر المقبلة

السبت، 17 يوليه 2021 10:00 ص
الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعم أفغانستان أمنيا خلال الأشهر المقبلة المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي
أ ش أ

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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم السبت، استمرار تقديم المساعدة الأمنية لأفغانستان خلال الأشهر المقبلة.
 
وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد بأن الحكومة الأفغانية تستطيع الحفاظ على سيطرتها وسط اجتياح طالبان، قالت ساكي، في مؤتمر صحفي، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، "إن الأمر ليس حتميا فهو متروك لها لتحديد ما إذا كانت ستتحد كدولة؟ هل ستقف وتقاتل ضد طالبان؟".
وتابعت قائلة "إنه ليس هناك أي تقييمات استخباراتية، إنه أمر حتمي نحن نقيم العواقب المحتملة".
 
 

البيت الأبيض

جين ساكي

متحدث رسمي

أفغانستان

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