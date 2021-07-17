النمسا ترفع درجة التأهب لمواجهة الفيضانات وترسل مساعدات إلى ألمانيا وبلجيكا

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رفعت النمسا درجة التأهب والإنذار بسبب الفيضانات التي تضرب عدة دول أوروبية وأمتدت إلى ولاية تيرول النمساوية، حيث وقعت فيضانات وإنهيارات طينية.



وقال بيان لهيئة الأرصاد الجوية النمساوية - اليوم السبت - إنه من المتوقع أن تمتد موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات من تيرول إلى ولايتي شتاير مارك والنمسا السفلى ومنها إلى العاصمة فيينا خلال الساعات المقبلة.



وفي سياق متصل .. أرسلت النمسا مساعدات عاجلة إلى ألمانيا وبلجيكا بسبب الفيضانات التي تسببت في مقتل العشرات وانهيار المباني في البلدين .

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم - أن هناك إتصالات مستمرة تجمع كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي مع نظيره الألماني هورست زيهوفر لبحث توفير المساعدات اللازمة.



وأشار البيان، إلى أن وزارة الداخلية تلقت طلبًا للمساعدة من السلطات البلجيكية عبر آلية الإغاثة في حالات الكوارث التابعة للاتحاد الأوروبي حيث تم إرسال فريق اغاثة نمساوي إلى بلجيكا على الفور لدعم عمليات الإنقاذ.



ولفت البيان، إلى أنه في ألمانيا تضررت ولايات شمال الراين-وستفاليا الفيدرالية وراينلاند بالاتينات بشكل خاص من العواصف الشديدة.



وذكر البيان، أنه من المقرر اتخاذ تدابير الدعم في بلجيكا لمدة من ثلاثة إلى خمسة أيام ويتم تمويل 75 في المائة من تكاليف نقل خدمات الطوارئ بشكل مشترك مع المفوضية الأوروبية.