القوى العاملة تصرف 500 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمرسى مطروح

كتبت ــ آية دعبس

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 191 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 263 طالب عمل.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 241 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 709 منشآت، وأسفر عن تحرير 62 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 11 شكوى عمالية .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 113 منشأة ، والقيام بـ 17 حملة تفتيشية ، وبحث 5 شكاوي ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 18 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 5 ندوات توعية .

وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً ، بإصدار بوالص تأمين على الحياة لتلك الفئة بلغت 500 ألف جنيه للعمالة المسجلة بالمديرية .

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة القوى العاملة، اختتام فعاليات الدورة الثانية في ريادة الأعمال للعمالة العائدة من الخارج بمحافظة سوهاج التي أقيمت تحت بعنوان: "ابدأ مشروعك والتي نظمتها مديرية القوي العاملة ، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة .

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، إن الدورة استمرت لمدة خمسة أيام بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ، وافتتحها وزير القوى العاملة محمد سعفان في أثناء زيارته لسوهاج ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لافتا إلي أنه بناء تكليف وزير القوي العاملة لمناقشة المعوقات التي تواجه الشباب في تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع المحافظة والأجهزة التابعة لها ، تم مناقشة العائدين من الخارج في المشروعات التي يرغبون في تنفيذها ، ومنها تصنيع مواسير بولي ايثيلين ، وتعبئة زيت الطعام ، ومَعرض موتوسيكلات وتروسيكلات ، ومطعم وجبات خفيفة متنقل ، وتصنيع أكياس بلاستيك ، وتربية وتسمين الماشية ، وإنتاج أكواب ورقية ، وبيع إطارات وبطاريات السيارات.

وكشف مدير المديرية عن أن التدريب شمل خطة العمل ، ومعوقات التسويق ، والجوانب القانونية والمحاسبية للمشروع ، والحوافز والمزايا والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز ، والفرص الاستثمارية بالمحافظة والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز .

وأشار إلي أنه تم عرض كافة الخدمات التي تقدمها المديرية من برامج تدريبية والتوعية بالحقوق والالتزامات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 واشتراطات السلامة والصحة المهنية.