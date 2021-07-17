اليوم السابع
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"القومى المرأة": استخراج 127 بطاقة رقم قومى مجانا بقرى حياة كريمة بالشرقية

السبت، 17 يوليه 2021 04:00 ص
"القومى المرأة": استخراج 127 بطاقة رقم قومى مجانا بقرى حياة كريمة بالشرقية استخراج بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا
الشرقية _ فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، حيث تم استخراج 127 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات، بقري مبارة حياة كريمة"، منشأة بشارة الطحاوى وأزولين" بمركز الحسينية، كما تم إستخراج بطاقات رقم قومى بقري" حمادة وبنى منصور والشوافين وجزيرة الفرس وأبو عوينات "بمركز أولاد صقر.

وأضافت مقررة الفرع، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وأن ذلك يتم  بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية بالزقازيق.

استخراج البطاقات
استخراج البطاقات

 

تسجيل بيانات الرقم القومى
تسجيل بيانات الرقم القومى

 


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