اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 10:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

القوات الصومالية تستعيد مدينة استراتيجية من مقاتلي حركة الشباب المتطرفة

السبت، 17 يوليه 2021 10:00 م
القوات الصومالية تستعيد مدينة استراتيجية من مقاتلي حركة الشباب المتطرفة القوات الصومالية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعاد الجيش الوطني الصومالي، مدينة (بعدوين) في مودوج، وسط الصومال من أيدي حركة الشباب الصومالية المتطرفة بعد اشتباكات عنيفة.
 
وقال مسؤولون كبار بالجيش الصومالي اليوم /السبت/ - وفقا لموقع (جاروي أون لاين) الإخباري الصومالي - إنه بعد ساعات من اشتباكات دامية جرى طرد مقاتلي حركة الشباب من المدينة الاستراتيجي.
 
وكانت حركة الشباب قد سيطرت على المدينة قبل أسبوعين بعد اشتباك عنيفة مع القوات الحكومية، والتي أجبرت على التخلي عنها على الفور من أجل سلامتهم. 
وقامت الحركة بجمع الضرائب من السكان المحليين إلى جانب وضع إدارة لها.
 
وتُظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية عناصر عسكرية من الفرقة 21 يرفعون العلم الصومالي في قاعدتهم السابقة.
 

القوات الصومالية

مقاتلي حركة الشباب المتطرفة

حركة الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة