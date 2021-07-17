القوات الصومالية تستعيد مدينة استراتيجية من مقاتلي حركة الشباب المتطرفة

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استعاد الجيش الوطني الصومالي، مدينة (بعدوين) في مودوج، وسط الصومال من أيدي حركة الشباب الصومالية المتطرفة بعد اشتباكات عنيفة.

وقال مسؤولون كبار بالجيش الصومالي اليوم /السبت/ - وفقا لموقع (جاروي أون لاين) الإخباري الصومالي - إنه بعد ساعات من اشتباكات دامية جرى طرد مقاتلي حركة الشباب من المدينة الاستراتيجي.

وكانت حركة الشباب قد سيطرت على المدينة قبل أسبوعين بعد اشتباك عنيفة مع القوات الحكومية، والتي أجبرت على التخلي عنها على الفور من أجل سلامتهم.

وقامت الحركة بجمع الضرائب من السكان المحليين إلى جانب وضع إدارة لها.

وتُظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية عناصر عسكرية من الفرقة 21 يرفعون العلم الصومالي في قاعدتهم السابقة.