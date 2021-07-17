القضاء الفرنسى يوجه اتهامًا رسميًا لوزير العدل فى قضية "تضارب مصالح"

كتب : أحمد علوى

وجه القضاء الفرنسي الجمعة الاتهام الرسمي لوزير العدل الفرنسي في قضية "تضارب مصالح" مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام.

وقال كريستوف أنجران أحد محامي وزير العدل للصحافيين بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات "كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه"، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.

ولم يحضر الاستجواب المدعي العام في محكمة النقض فرانسوا مولين الذي يمثل الادعاء ولا أي ممثل آخر للنيابة العامة، وفقا لما جاء فى قناة فرانس 24 الفرنسية

ووصل الوزير حوالي الساعة التاسعة صباحا إلى محكمة عدل الجمهورية، وقال أمام الكاميرات إنه "ليس قلقا"، وأضاف بابتسامة عريضة "وزير العدل ليس فوق القانون لكنه ليس دونه أيضا".

وأضاف محاميه أنجران "تم الإعلان عن لائحة الاتهام، ولم تكن تفسيراته كافية للأسف لإلغاء هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل جلسة الاستماع. من الواضح أننا سنعارض الآن لائحة الاتهام".