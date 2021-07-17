القس أندرية زكى يفتتح أقدم كنيسة أنجيلية في المنيا بعد تجديدها

المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كنيسة قرية عكاكا بمركز المنيا، بعد إعادة بنائها وتجديدها، وهى إحدى أقدم الكنائس الإنجيلية بالمحافظة، حيث تأسست فى عام 1905.

حضر الافتتاح القس نادى لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلى والقس عصام عطية رئيس مجمع مشيخة المنيا ولفيف من قيادات الكنيسة من مختلف الطوائف والمذاهب وعدد من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية والدينية وشعب الكنيسة، والقس عادل حنين، راعى الكنيسة الإنجيلية بعكاكا.

ويعود تاريخ إنشاء الكنيسة إلى سنة 1905 وتم إعادة بنائها وتجديدها مطلع العام الجارى 2021، ولها تاريخ روحى واجتماعى حافل بالعطاء، وتخرج العديد من ابنائها من كليات اللاهوت الإنجيلية، والكثير منهم يخدمون داخل وخارج مصر.

يشار أن محافظة المنيا، أعلنت فى شهر مايو الماضي، عن توفيق أوضاع 306 كنيسة ومبنى خدمى وتشكيل لجنة لمتابعة الاسراع فى الإجراءات.

وشكل اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، لجنة برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة وذلك لمتابعة توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، على أن تكون اجتماعات اللجنة أسبوعيا وتعرض نتائجها على المحافظ بالإضافة لعقد اجتماع شهرى للجنة العامة برئاسة المحافظ لدراسة قرارات وتوصيات اللجنة.