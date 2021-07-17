القبض على عصابتين لسرقة المساكن والسيارات في دمياط والشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بدمياط تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب"المفتاح المصطنع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (طبنجة – عدد من الطلقات النارية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (3) وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة ، وأرشدا عن المسروقات (3سيارات ربع نقل).

وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال تواجدهما بمسكنهما ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وأضافا بإرتكابهما عدد (3) وقائع مماثلة بدائرة القسم ، وأرشدا عن المسروقات .