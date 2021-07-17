اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 08:25 م
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القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 376 عبوة أدوية وفيتامينات.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 08:04 م
القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 376 عبوة أدوية وفيتامينات.. صور جانب من المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.
 
 أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف عمر سالم ياسين رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
 
 طلب عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 تفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة أحمد محمد جبر مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة في حقائب الراكب، وقام هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتكليف وليد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 376 عبوة أدوية وفيتامينات.
 
أمر احمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
 
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