"الغضبان" يعلن قيام 12 رحلة أسبوعية من مطار بورسعيد الفترة المقبلة

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم قيام " 12 " رحلة خلال الأسبوع الواحد من مطار بورسعيد، فى إطار خطة تنشيط رحلات السياحة الداخلية بين بورسعيد و (القاهرة _ طابا _ مرسى علم _ شرم الشيخ )، جاء ذلك خلال لقائه عدد من رجال الإعلام ومراسلي المواقع الإلكترونية، اليوم السبت، للكشف عن تفاصيل تشغيل مطار بورسعيد و عودة الرحلات الداخلية ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد خلال حديثه، إلى أنه تم التعاون مع كبرى الشركات السياحية لتقديم خدمة مميزة للمسافرين وبأسعار مناسبة، منوها إلى أن تشغيل المطار يحقق استفادة سياحية واقتصادية كبيرة ، كما يحقق مطلب أبناء بورسعيد فى قيام الرحلات الداخلية بين بورسعيد والمحافظات الأخرى عبر مطار بورسعيد.

وكشف اللواء عادل الغضبان، عن أن مطار بورسعيد سيشهد خلال الفترة القادمة آليات عمل حديثة تساهم فى تحقيق رواج سياحى للمطار ومحافظة بورسعيد، يتناسب مع الأعمال التنموية الكبرى التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.