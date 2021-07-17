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الصحة تحذر من التزاور فى عيد الأضحى وتوضع 4 قواعد لتجنب عدوى كورونا

السبت، 17 يوليه 2021 05:00 ص
الصحة تحذر من التزاور فى عيد الأضحى وتوضع 4 قواعد لتجنب عدوى كورونا الصحة تحذر المواطنين من التزاور خلال أيام عيد الأصحى
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التزاور خلال أيام عيد الأصحى، وقالت إنه ينبغى عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: "ينبغى ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وتطهير الأسطح وغسيل اليد"، مؤكدة أنه يفضل عدم الدخول فى التجمعات أو المشاركة فيها لكونها سبيلا لانتشار كورونا.
 
وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالمبادرة بالاتصال بالخط الساخن 105 للاستفسار عن أماكن تقديم الرعاية الصحية للمشتبة فى إصابتهم بكورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

عيد الاضحى

الاجراءات الاحترازية

اليوم السابع بلس

عيد الأصحى

فيروس كورونا

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