اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العراقية: نواجه ارتفاعا غير مسبوق في الإصابة بفيروس كورونا

السبت، 17 يوليه 2021 03:00 م
الصحة العراقية: نواجه ارتفاعا غير مسبوق في الإصابة بفيروس كورونا كورونا في العراق
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، أن حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد أكثر مما كانت عليه في السابق، مشيرة إلى أن البلاد تواجه ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إننا نواجه ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات كورونا، وحالات الإصابة الشديدة بكورونا هي الأكثر مما كانت عليه في السابق.. والعراق مثل بقية الدول الأخرى يواجه منعطفاً وبائياً خطيراً، ونحتاج إلى وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خلال تكثيف التوعية".
 
وأضاف أن "وزارة الصحة وخلال اجتماع للجنة الأمر الديواني 217 المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا رفعت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن المرحلة المقبلة لمواجهة كورونا".. داعياً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وكذلك أخذ اللقاحات.
 

العراق

كورونا

وزارة الصحة

بغداد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض: بايدن يتطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع العراق في مختلف القضايا

السبت، 17 يوليه 2021 09:00 ص

رئيس وزراء العراق يعلن القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمى.. التليفزيون العراقى الرسمى يبث اعترافات القاتل.. يعمل ضابطا فى وزارة الداخلية العراقية.. "الحكيم" عمل بطولى ونقلة نوعية فى الأداء.. فيديو

الجمعة، 16 يوليه 2021 07:56 م

بلدان مزقتها الصراعات والانقسامات الداخلية والنتيجة قتلى وجرحى ونازحين.. تناحر الطوائف يضع لبنان فى مأزق..7سنوات من الانقسام دمرت سوريا.. أزمات العراق تتفاقم.. واليمنيون يعانون ويلات الحرب

الجمعة، 16 يوليه 2021 07:30 م

عمار الحكيم يحث "الصدر" على العدول عن قراره بالانسحاب من انتخابات العراق

الجمعة، 16 يوليه 2021 12:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة