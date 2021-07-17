وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في تصريحات، أوردتها قناة (السومرية نيوز)، اليوم السبت - "إنه تم تسجيل ثلاث وفيات خلال الأسبوعين الماضيين، واحدة ب‍بغداد، إضافة إلى اثنتين في ذي قار، مع حالتين مشتبه بهما في الأنبار".



وأضاف أنه نظرا لاقتراب عيد الأضحى المبارك، فيتوجب أخذ الحيطة والحذر من مرض الحمى النزفية الفيروسية الخطير، كونه معديا إذ ينتقل من الماشية المصابة إلى الإنسان، ويسبب أعراضا شديدة ونزيفا، وأخيرا الوفاة بنسبة تبلغ 60 بالمئة.



وأشار إلى أنه ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة، أو لدغات البعوض أو القراد الذي يتكاثر على جلدها، أو من يقوم بذبحها بسبب عدم استخدامه للكفوف أو الملابس والنظارات، أو عن طريق دم الأضاحي من خلال جروح أصيب بها الإنسان، أو التعرض لدم مصاب أو سوائل الجسم الأخرى، موضحا أنه ينتشر لاحقا من إنسان إلى آخر بملامسة دمه أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.



وأوضح العبيدي، أن أعراض المرض الذي تبلغ مدة حضانته أسبوعين، تشابه الإنفلونزا وتظهر منذ الأسبوع الأول، وهي حمى شديدة، وصداع وإسهال وغثيان وقيء، والآم بالعضلات والعظام والمفاصل، ويكون الأسبوع الثاني هو الأخطر إذ يحدث نزيف بجميع مناطق الجسم كالقيء والإسهال الدموي، ليستمر عشرة أيام تحدث الوفاة خلالها، مؤكدا عدم وجود أي علاج أو لقاح محدد لهذا المرض الفيروسي حتى الآن.