اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 11:54 ص
أكرم القصاص
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السلطات اليونانية تعلن احتواء حرائق الغابات في جزيرة ساموس

السبت، 17 يوليه 2021 11:00 ص
السلطات اليونانية تعلن احتواء حرائق الغابات في جزيرة ساموس حرائق الغابات - أرشيف
أ ش أ

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أعلنت السلطات اليونانية أنه تم احتواء حرائق الغابات في جزيرة ساموس إلى حد كبير والذي اندلع أمس أول الخميس واستمر لمدة يومين.
 
وقال رئيس جهاز الإطفاء ستيفانوس كولوكوريس، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، إن محيط النيران كان واسع النطاق، كما كانت هناك العديد من الحرائق الفردية.
 
وبحسب الصحيفة، عمل أكثر من 100 رجل من رجال الإطفاء و7 فرق إنقاذ على الأرض ومتطوعين على إخماد الحريق الذي اندلع بالقرب من قرية فورليوتس بجزيرة ساموس، كما تم إرسال 40 سيارة إطفاء و5 طائرات تقوم برش المياه و6 مروحيات للمساعدة عبر الجو.
 

حرائق الغابات

اليونان

جزيرة ساموس

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