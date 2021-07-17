اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 11:53 ص
أكرم القصاص
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الدفاع الأفغانية: مقتل 284 مسلحا من طالبان خلال عمليات عسكرية

السبت، 17 يوليه 2021 11:37 ص
الدفاع الأفغانية: مقتل 284 مسلحا من طالبان خلال عمليات عسكرية أفغانستان
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 284 من عناصر طالبان، وإصابة 205 آخرين، في أعقاب اشتباكات وهجمات متبادلة لقوات الأمن الأفغانية في 12 إقليما بأنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء بختار الأفغانية، اليوم "السبت" - أن القوات الأمنية استهدفت عناصر طالبان في أقاليم "نانجرهار" و"خوست" وميدان "ورداك" و"قندهار" و"جوزان" و"سار إي بول" و"سمنجان" و"بلخ" و"هلمند" و"تخار" و"كابول".
 
وأضاف البيان أنه تم تدمير كميات من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة عناصر طالبان، عقب الاشتباكات والمداهمات.
واكتشفت قوات الأمن الأفغانية 15 نوعا مختلفا من الألغام، كان قد تم زراعتها في مناطق مختلفة من البلاد.
 

أفغانستان

طالبان

ميليشيات

تسليح

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