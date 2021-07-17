الداخلية تضبط سلاحا ومخدرات في مداهمات أمنية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية بحوزة (3)متهمين، وضبط (11) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (11) متهم "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وضبط قطعة سلاح أبيض، وضبط (7) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط (2) مراقب هارب، وتنفيذ (7221) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.