الداخلية تحبط ترويج كمية من مخدر البانجو في دمياط

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدار البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما (50 كيلو جرام من مخدر البانجو – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة") ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.