الحكم بإعدام قاتل هوليوود أزهق حياة فتاتين إحداهما قبل لقائها بـ أشتون كوشتر

كتبت رباب فتحى

سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على إصدار محكمة أمريكية حكم الإعدام بحق مايكل جارجولو، المعروف باسم "قاتل هوليوود"، لقتله امرأتين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبكى أقارب ضحاياه عندما حكم القاضي على مايكل جارجولو في لوس أنجلوس، الجمعة. وطعن آشلي إليرين ، 22 عامًا ، وماريا برونو ، 32 عامًا ، حتى الموت في منزليهما في كاليفورنيا.

تم القبض على جارجولو بعد أن تمكنت ضحية أخرى محتملة ، ميشيل مورفي ، البالغة من العمر 26 عامًا ، من محاربته. ورغم أنه فر من مكان الحادث ، لكنه ترك بعض الدماء وراءه - مما مكن الشرطة من تعقبه.

وفي الحكم الصادر يوم الجمعة ، انهارت مورفي ، وقالت للمحكمة كيف أن "قضاء الليل بمفردى يخلق عالماً من الخوف بداخلي" بعد أكثر من عقد من الزمان.

وأُدين جارجولو بتهمتي قتل وتهمة واحدة بمحاولة قتل في عام 2019 ، لكنه لا يزال يصر على أنه بريء.

ومن المتوقع الآن أن يُحاكم في إلينوي ، حيث يواجه تهمة قتل منفصلة لقتل امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا في عام 1993.

وأوضحت "سى إن إن" أن جرائم القتل في كاليفورنيا جذبت اهتمامًا عالميًا لأن إحدى الضحايا ، إليرين ، كانت على وشك الذهاب في موعد مع الممثل الأمريكى أشتون كوتشر في الليلة التي قُتلت فيها في فبراير 2001.

وقال في شهادته في المحاكمة ، إنه طرق باب منزل إليرين في هوليوود. عندما لم تجب ، نظر كوتشر في نافذتها ورأى ما يعتقد أنه بقع نبيذ على الأرض ، على حد قوله.

وعثرت زميلة في الغرفة على إليرين ميتة في اليوم التالي بعد إصابتها بـ 47 طعنة. وأثناء المحاكمة قال كوتشر للمحكمة إنه كان "مذعورا" عندما علم بمقتل إليرين.

وقتل جارجولو برونو ، وهي أم لأربعة أطفال ، في ديسمبر 2005. وقال المدعون إنها كانت جارته، و "ذبحها بكل معنى الكلمة" بسكين أثناء نومها.

بعد ثلاث سنوات ، استيقظت ميرفي في شقتها في سانتا مونيكا لتجد جارجولو فوقها ويريد طعنها بسكين ، لكنها تمكنت من مقاومته. وكانت الشاهدة الرئيسية في المحاكمة.

قال القاضي لاري بول فيدلر عندما أعلن الحكم: "في هذه الحالة ، أينما ذهب جارجولو ، تبعه الموت والدمار".

ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إعدام جارجولو. كان آخر إعدام في كاليفورنيا في عام 2006 وتم حظر هذه الممارسة منذ عام 2019 في عهد الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم.