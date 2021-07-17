وأكد مصدر ميداني أن مجموعة من عناصر الميليشيات الإرهابية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشيريف، إلا أن قوات الجيش كانت لهم بالمرصاد وأفشلت الهجوم، وأوقعت المهاجمين ما بين قتيل وجريح، مشيراً إلى أن قوات الجيش والقبائل مستمرون في تقدمهم الميداني، وعازمون على تحرير مديرية ماهلية وصولاً إلى محافظة البيضاء.



وفي السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي كانت قادمة من منطقة قانية في محافظة البيضاء، وتدميرها بمن فيها.



إلى ذلك، دكت مدفعية الجيش أمس، مواقع وتجمعات الميليشيات في مواقع متفرقة جنوب غرب مأرب وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



في غضون ذلك، قال قائد جبهة مراد العميد الركن حسين الحليسي، إن قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلي القبائل استكملت تأمين المواقع الاستراتيجية المحررة في مديرية رحبة وأطراف مديرية «ماهلية» جنوب غرب محافظة مأرب.