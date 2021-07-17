اليوم السابع
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الجيش الليبى: تركيا مسئولة عن نقل إرهابيين للبلاد وتبحث عن حجج لإبقاء قواتها

السبت، 17 يوليه 2021 10:13 م
الجيش الليبى: تركيا مسئولة عن نقل إرهابيين للبلاد وتبحث عن حجج لإبقاء قواتها الجيش الليبى
كتب إسلام حشاد

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قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي فى تصريحات لـ سكاي نيوز عربية، إن تركيا تبحث عن حجج لإبقاء قواتها في ليبيا، وإنها مسؤولة عن نقل مرتزقة وإرهابيين إلى البلاد.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القوات الأجنبية ستغادر ليبيا بسبب رفض الشعب الليبي لوجودها، مؤكدا أن لجان 5+5 العسكرية يمكنها التعامل مع ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط جلسة محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيية وذلك علي هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس الخميس حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة، أن أبوالغيط بحث مع دبيبة الوضع في ليبيا عموما، والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق على قيام الأمين العام بزيارة الي ليبيا في أقرب الاجال.
 
وأضاف المصدر انه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا فقد أكد أبوالغيط علي دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والاعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.
 
وأوضح المصدر ان الامين العام ورئيس الحكومة بحثا ايضا العلاقة بين ليبيا والجامعة العربية  حيث اعرب السيد دبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم اشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا. كما أعرب عن تقديره لمشاركة الامين العام شخصيا في اجتماع مجلس الامن حول ليبيا واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدي اهتمام الجامعة بالاوضاع في ليبيا.
 
وقد أكد الأمين العام من جانبه علي التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد الي بر الامان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.

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ليبيا

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