التيس القبرصى والحجازى بالغربية تنافس السلالات المصرية.. فيديو

الغربية - مصطفى عادل

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من داخل أحد مزارع تربية التيوس بقرية الشرفا التابع لمركز طنطا فى محافظة الغربية.

ومن جانبه قال رمضان عُبيه، أحد مربى التيوس فى الغربية، إن الفرق بين التيس الحجازى والقبرصى أنه يبلغ وزن الحجازى 80 كيلو جراما، بالإضافة إلى أن ألوان الحجازى متنوعة ولكن القبرصى بنى غامق.

وأوضح "رمضان"، أن التيس القبرصى له سعره فى السوق، مشيرا إلى أن الغرض من تربية هذه السلالات لتحسين السلالات المختلفة داخل مصر.

وأكد "عبية"، أن تربية المواشى وبيعها لها بركة، موضحا أنه فى هذه المهنة منذ 9 سنوات ويبيع عن طريق السوشيال ميديا ولا يتعامل فى الأسواق.

وأشار إلى أن نجله يعمل معه فى هذه المهنة وعلمه وهو عمر 7 سنوات، مضيفاً أن طعام هذه السلالات دشيشة ذرة وتبن وغيرها، ولابد من حسن النظافة.