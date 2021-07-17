التحريات: مشاجرة على شراء سلع دفعت عامل لقتل صاحب سوبر ماركت بحلوان

كتب كريم صبحى

كشفت التحريات والتحقيقات، في اتهام عامل أحذية بقتل صاحب سوبر ماركت، عن أن المتهم توجه لشراء بعض السلع ووقعت مشادة كلامية بينه والمجنى عليه، بسبب الخلاف على الثمن، فضرب المتهم صاحب السوبر ماركت بـ"مفك" فى رأسه، ما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلى أودى بحياته.

وأمرت نيابة حلوان، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت فى حلوان، بعدما تعدى عليه بمفك بسبب خلاف على شراء بعض المستلزمات منه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من مستشفى باستقباله صاحب سوبر ماركت متوفى نتيجة لإصابته بعدة طعنات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتمكنوا من القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم تحريز الأداة المستخدمة في الحادث، وتمت إحالته للنيابة التي تولت التحقيق فى الواقعة.