الاتحاد المصرى لطلاب صيدلة كفر الشيخ يطلق حملة "بنت مصر".. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلق مكتب الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات حملة "بنت مصر" تحت مبادرة رئيس الجمهورية؛ لدعم صحة المرأة المصرية فى إطار مبادرة 100 مليون صحة؛ لنشر الوعى الصحى بأهم القضايا التى تواجه المرأة المصرية.



طلاب صيدلة كفر الشيخ خلال حملات للتوعية بالشوارع

وتضمنت فعاليات الحملة 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى بالتوعية بسرطان الثدي، باعتبار الكشف المبكر بداية لرحلة علاج سليمة، وتزيد نسبة الشفاء التام لـ 95٪ ويعد من أهم الاستراتيجيات لمنع الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، والمرحلة الثانية تبنت هشاشة العظام، باعتبار أن 53.9 % من النساء بعد سن اليأس يعانين من هشاشة العظام والذى يعتبر من أخطر الأمراض المسببة لكسر العظام.



حملات لطلاب كلية صيدلة كفر الشيخ

وتناولت المرحلة الثالثة قضية ختان الإناث وأضرارها والمشاكل النفسية للعنف الأسرى وظاهرة التحرش، وانطلقت حملات التوعية فى قرى محافظة كفر الشيخ وداخل المدينة نفسها لرفع الوعى بأهمية صحة المرأة المصرية التى لطالما ضربت أروع الأمثلة فى التفانى والتضحية فى استقامة وتكوين المجتمع المصرى وأصبح من الضرورى الاهتمام بها وبقضاياها فى ظل تمكين ودعم المرأة واستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.



حملات لطالبات صيدلة بالنوادي

يأتى ذلك إضافة لفعاليات التوعية المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر الهاشتاج الخاص بالحملة «بنت_مصر» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» ولاقى قبولًا واسعًا من المشاركين، مؤكدين على أهمية صحة المرأة المصرية التى هى نصف المجتمع ومسئولة عن تنشئة النصف الآخر.



التوعية بالاندية الرياضية

كما يأتى هذا العمل التطوعى بالتوازى مع إطلاق الحملة فى باقى محافظات الجمهورية، ويقوم به طلاب الاتحاد المصرى لكليات الصيدلة، والمتواجد فى 37 كلية صيدلة على مستوى الجمهورية، ويضم 5000 طالب و حديثى التخرج الذى بدوره يندرج من الاتحاد العالمى لكليات الصيدلة والمتواجد فى أكثر من 80 دولة بهدف خدمة الطالب وتحسين المستوى الصحى.



حملات بالشوارع لطلاب صيدلة كفر الشيخ



جانب من المشاركين في حملة صيدلة كفر الشيخ