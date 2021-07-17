الأمهات يفترشن الرصيف أمام لجان الثانوية العامة ويقرأن القرآن.. صور

الغربية - عادل ضرة

رصدت كاميرا "اليوم السابع" تلاوة أمهات الطلاب القرآن الكريم أمام اللجان أثناء أداء أبنائهم وبناتهم امتحان الكيمياء للشعبة العلمية.

واصطحبت الأمهات المصحف الشريف معهن أمام اللجان، ويقمن بتلاوة القرآن بنية تسهيل الامتحانات على أولادهن الذين يؤدون الامتحانات لحين خروج الطلاب من الامتحان.

وانطلق فى العاشرة من صباح اليوم السبت، "اليوم السابع" لماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية اليوم، امتحان مادة الكيمياء .

وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.

ورفعت مديريات التربية والتعليم فى المحافظات حالة الطوارئ، لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وعقد المحافظون اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للامتحانات، بحضور الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، حيث تم التأكد من أن المدارس واللجان جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.



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الأمهات-يقرأون-القرآن-أمام-اللجان-بالغربية--(2)



الأمهات-يقرأون-القرآن-أمام-اللجان-بالغربية--(3)



الأمهات-يقرأون-القرآن-أمام-اللجان-بالغربية--(4)