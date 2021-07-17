الأحوال المدنية توجه مأموريات للمحافظات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة ) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة – المنيا – الأقصر – أسوان)، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد يد العون للمواطنين.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والإجتماعية، كما تم إيفاد مأموريات لعدد (13 حالة إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.