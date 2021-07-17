اخماد حريق بمطبعة شارع الهرم دون إصابات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة السيطرة على حريق أحدى مبانى مطابع المساحة بشارع الهرم بحي العمرانية، دون إصابات، حيث تلقت محافظة الجيزة بلاغاً بنشوب حريق بأحدى مبانى مطابع المساحة بشارع الهرم بحى العمرانية، وذلك إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه التعامل مع البلاغات الواردة بمعرفه الجهات المختصة.

وتم التعامل السريع مع الحريق من خلال فرق الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد أي إصابات، وذلك بمتابعة ميدانية محمد نور رئيس حي العمرانية .

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى، بمحل لبيع السجاد والمفروشات بميدان الساعة بمنطقة المنشية بحي الهرم، وذلك للوقوف علي أسباب الحريق والتلفيات التي لحقت بالعقار والتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة.

وأكد محافظ الجيزة أنه فور الإنتهاء من إخماد الحريق تم عرض حاله العقار والمكون من 11 دور علي لجنة المنشأت الأيلة للسقوط، والتي أوصت بضرورة إخلاء العقار حفاظا علي سلامه المواطنين لحين عرضه علي كلية الهندسة بجامعة القاهرة لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثيره على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة وإعداد تقرير تفصيلى بذلك باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان.