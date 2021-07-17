اتفاق بين سوريا والعراق لتنظيم موارد المياه بين البلدين

وكالات

وقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، مع نظيره السوري تمام رعد، اليوم السبت، محضراً مشتركاً لتنظيم ملف المياه بين البلدين.

وذكر بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنه تم توقيع محضر مشترك بين وزيري الموارد المائية في الجمهورية العراقية والسورية، وتضمن المحضر الاتفاق على تبادل البيانات التي تخص واردات نهري دجلة والفرات بشكل دوري وفي حالات الطوارئ.



وأضاف أن: "الاتفاق تضمن أيضاً تفعيل أعمال اللجان الفنية وتوحيد المواقف بشأن الكميات الواردة من المياه"، مشيراً الى أن "الجانبين اتفقا على تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية والإدارية بين الجانبين وتقاسم الضرر الناتج عن انخفاض الواردات المائية وتأثير التغيرات المناخية".