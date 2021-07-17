اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الزعفرانة

السبت، 17 يوليه 2021 04:46 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الزعفرانة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب مساء اليوم السبت، 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الزعفرانة، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60 طريق غارب - الزعفرانة، تم الدفع على الفور بـ 3 سيارات لمكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص تم نقلهم إلى مستشفى راس غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 


حوادث الطرق

طريق غارب الزعفرانة

البحر الاحمر

اسعاف البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة