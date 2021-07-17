إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الزعفرانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب مساء اليوم السبت، 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الزعفرانة، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 60 طريق غارب - الزعفرانة، تم الدفع على الفور بـ 3 سيارات لمكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص تم نقلهم إلى مستشفى راس غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .