اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 02:24 م
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إصابة 3 أطفال فى حريق بمنزل لانفجار أسطوانة بوتاجاز ببنى سويف

السبت، 17 يوليه 2021 02:02 م
إصابة 3 أطفال فى حريق بمنزل لانفجار أسطوانة بوتاجاز ببنى سويف انفجار اسطوانه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أطفال أشقاء في حريق بمنزلهم بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، اليوم، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز .

تلقى  مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بإندلاع حريق في منزل بقرية الميمون بمركز الواسطى ما أسفر عن إصابة 3 أطفال اشقاء بحروق من الدرجة الثانية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.
 
وأكدت التحريات الأولية أن سبب انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي  رحمه احمد شاكر، 14سنة، وشادى احمد شاكر، 6 سنوات، ومحمد احمد شاكر، 4 سنوات، مصابين بحروق من الدرجة التانية فى الوجه والصدر.
 
 

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