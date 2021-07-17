إزالة شوادر اللحوم ومخلفات المواشى وضبط طن و600 كيلو سكر ومكرونه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس بإزالة شوادر بيع اللحوم المخالفة والمتعدى أصحابها على حرم طريق بلبيس / الزقازيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال مروره بشوارع المدينة للإطمئنان على انتظام أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإلتزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حيث تلاحظ له انتشار شوادر بيع اللحوم وتعدى أصحابها على حرم الطريق وقيامهم بعرض الذبائح الحية بالطرق العامة والإقدام على أعمال الذبح خارج المجازر المعتمدة بالمخالفة للقانون.

أكد المحافظ الشرقية أنه تقرر فتح المجاز بنطاق المحافظة لإستقبال الأضاحى بالمجان خلال أيام العيد ، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المواطنين وذلك طبقاً لأحكام القانون المنظمة فى هذا الشأن.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطرى للمرور على المجازر والتأكد من جاهزيتها لإستقبال أضاحى المواطنين خلال إجازة العيد، مع التشديد على مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والإستمرار فى إجراء اعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية ونقل المخلفات الناتجة من المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها حفاظاً على البيئة ومنعاً للتلوث.

فى سياق متصل ، كلف محافظ الشرقية ، وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبو حماد برفع المخلفات وروث الحيوانات من قطعة أرض بقرية النخيلى قام أحد المواطنين باستخدامها لإنتاج وتصنيع السماد العضوى وأصبحت تمثل بؤرة للتلوث البيئى وتؤثر على صحة وسلامة المواطنين ، وكذلك مصادرة اللوادر المستخدمة وإيداعها بالحملة الميكانيكية بالمركز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط ، طن سكر و600 كيلو مكرونه داخل أحد مخازن المواد الغذائية بدون ترخيص ، فى حملات تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان ، ذلك فى إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية على تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن وثلاجات بيع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال بيان مديرية التموين بالشرقية ، أن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة تمكن من تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية ، وتم التحفظ على 100 ربطه سكر معبأ حر زنه الواحدة 10 كيلو بإجمالى طن سكر و600 كيلو مكرونه معبأة.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية.

وتحرير تقريرين مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز ، تقريرين مخالفه لعدم مطابقه الخبز للمواصفات والمقاييس التموينية.

وتواصل الإدارات التموينية فى شن حملاتها اليومية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء وضبط المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



إزالة شوادر اللحوم