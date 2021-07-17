"أوقاف الأقصر" تعلن بيع 174 صك أضحية بقيمة 348 ألف جنيه فى 11 إدارة

الأقصر – أحمد مرعى

قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه بلغت أعداد صكوك الأضحية المباعة للمواطنين فى 11 إدارة أوقاف مختلفة بالمحافظة 174 حتى الآن، وذلك بقيمة 348 ألف جنيه، موضحاً أنه يجرى مواصلة العمل فى مشروع صكوك الأضاحى فى المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن نتائج بيع الصكوك وصلت لبيع 174 صك أضحية حتى الآن فى 11 إدارة أوقاف مختلفة، وهى ما يلى:- (ديوان عام المديرية – النمسا – اسنا – بندر الأقصر – أصفون – كومير – الطود- القرنة – أرمنت – الزينية – البياضية)، مؤكداً على أن هذا الجهد المشكور لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لحسن إدراك القائمين على هذا المشروع، بما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، حيث أن هذا الأمر يتطلب جهدا أكبر وأعظم وأوسع فى سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحى والاهداف المرجوة منه، موجهاً الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تفضلوا وقاموا بشراء هذه الصكوك من مديرية أوقاف الاقصر، معلناً عن توالى قيام المديرية بتوفير خدمه طلب صك أضحية عن طريق الاتصال الهاتفى على رقم 01097143996 أو رساله نصية على موقع التواصل الاجتماعى ( واتساب ) على رقم 01097143996.

ووجه الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشكر للمسؤولين عن مشروع "صكوك الأضاحى" بالمديرية لما يبذلونه من جهد كبير، والذى نتج عنه بيع ما يقرب من 160 صكا على مستوى محافظة الأقصر، وذلك داخل 11 إدارة بالمحافظة.