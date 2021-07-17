أمين عام الناتو يؤكد حرص الحلف الدائم على أمن واستقرار البوسنة والهرسك

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) يانس ستوليبنبيرج دعم الحلف الدائم لأمن واستقرار البوسنة والهرسك.

جاء ذلك خلال استقباله وزيري دفاع وخارجية البوسنة والهرسك، بمقر الحلف في بروكسيل؛ لبحث سبل تطوير شراكة وعلاقات الحلف مع بلدهما، حسبما أفاد بيان مقتضب عن الأمانة العامة للحلف.

وقدم ستوليبنبيرج الشكر للمسؤولين البوسنيين، على إسهام بلدهما في إنشاء مركز لتقديم لقاحات الكورونا بناه (ناتو) على أراضي البوسنة، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة حزمة من القضايا العملياتية الخاصة بنشاط الحلف.

