أمريكا وتشيلي تبحثان سبل التعاون الثنائي في مكافحة "كورونا"

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التشيلي أندريس ألاماند، خلال اجتماعهما في واشنطن، سبا تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة فيروس "كورونا" وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون البيئي.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن بلينكن أشاد بدور تشيلي القوي في الدفاع عن العدالة البيئية والعمل على معالجة التغير المناخي.



كما شدد الوزيران على أهمية التعاون الثنائي والإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الديمقراطية في المنطقة.