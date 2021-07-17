أعلام الأهلى تنتشر بكورنيش الإسكندرية قبل ساعات من نهائى أبطال إفريقيا.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد كورنيش الإسكندرية، عصر اليوم السبت، انتشارا لأعلام النادي الأهلي المصري، وذلك قبل مباراته أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والتي تقام باستاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وامتلأ كورنيش الإسكندرية بأعلام النادي الأهلي، من أجل دعم الفريق قبل المباراة، التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً. وانتشر بائعو الأعلام على جانبي طريق كورنيش الإسكندرية، لبيع أعلام النادي الأهلي لدعم وتشجيع الفريق قبل انطلاق المباراة، متمنين لهم الفوز بالبطولة العاشرة لدوري أبطال أفريقيا.

تراوحت أسعار أعلام النادي الأهلي المصري مابين 15 إلى 50 جنيه على حسب الحجم، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين على كورنيش الإسكندرية ، فيما قام عدد من السائقين بالتفاعل مع أعلام النادي الأهلي المصري، من خلال الكلاكسات والتي تعبر عن فرحتهم للفريق. وكان قد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تفوقه على الترجي التونسي، وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة السمراء، وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر على ارضه.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.‎