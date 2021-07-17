وذكر بيان لوزارة الدفاع الأذربيجانية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت - أن وحدات الجيش الأرمني استهدفت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم مواقع القوات الأذربيجانية في مناطق متفرقة على طول الحدود بأنواع مختلفة من الأسلحة فيما أطلقت الأخيرة نيرانا مضادة.



ولفت البيان إلى عدم وقوع إصابات بين عناصر الجيش الأذربيجاني، فيما لم يعلق الجانب الأرمني على هذا الإعلان الأذربيجاني بعد.



ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى في الآونة الأخيرة، التي يتبادل فيها الطرفان الأرمني والأذربيجاني اتهامات بانتهاك نظام وقف إطلاق النار عند الحدود.

ولا تزال التوترات متصاعدة بين الدولتين الجارتين بعد الجولة الأخيرة من القتال في الخريف الماضي بإقليم كاراباخ المتنازع عليه.