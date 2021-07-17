أخبار مصر.. الحكومة تنفى وقف صرف الكمامات على بطاقات التموين

نشر اليوم السابع عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، نفى الحكومة وقف صرف الكمامات على المقررات التموينية، بعد تراجع إصابات كورونا، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة الكيمياء و9 حالات غش إلكترونى



تمكن فريق الغش الالكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، كما تم القبض على قرابة 9 حالات غش إلكترونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

كشف حساب موسيمانى مع الأهلى × 50 مباراة قبل نهائي أفريقيا.. إنفو جراف



على ملعب محمد الخامس فى المغرب، تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التى تجمع الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، وسط حالة من الترقب والقلق يعيشها الجمهور الأفريقي قبل النهائي المنتظر.





الحكومة تنفى توقف صرف كمامات بالمقررات التموينية بعد تراجع إصابات كورونا



كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري نتيجة تراجع إصابات فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجاري، مُوضحةً استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرحها على البطاقات التموينية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.





الأرصاد تحذر: ارتفاع بدرجات الحرارة حتى غدا.. وبداية الانخفاض الاثنين



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع في درجة الحرارة خلال 48 ساعة القادمة ليسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.





تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية على صفحات الغش والتعليم تتحقق



تداولت صفحات وجروبات الغش أسئلة وإجابات امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق الغش الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.





مدبولى: تكليفات مستمرة من الرئيس بالتواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم وحلها



استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا يحمل عنوان "أربعة أعوام فى خدمة المواطن"،عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فى التعامل مع ما ورد إليها من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأعوام الأربعة من 2017 إلى 2021، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن.





الوزراء: 3.2 مليون شكوى تعاملت معها منظومة الشكاوى الحكومية منذ من 4 سنوات



استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا يحمل عنوان "أربعة أعوام فى خدمة المواطن"،عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، فى التعامل مع ما ورد إليها من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأعوام الأربعة من 2017 إلى 2021، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن.





إدارة تصاريح العمل بالقاهرة الجديدة تستقبل القادمين من الخارج ثاني أيام العيد



تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد، الكائن بالمجمع الأمنى المواجه لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اعتباراً من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج، لقضاء أجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.

"معلومات الوزراء": مصر من أفضل 10 دول تنافسية فى مجال مهارات الأعمال

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحسن وضع مصر في تقرير المهارات العالمي الصادر عن مؤسسة كورسيرا في يونيو 2021؛ حيث جاءت فيه مصر ضمن أفضل 10 دول تنافسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي الترتيب الـ 47 من بين 108 دولة عالميًّا في مجال مهارات الأعمال.





وزير الأوقاف يوضح كيفية صلاة العيد فى المنزل: جائزة بكامل الثواب.. فيديو



أعاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، نشر مقطع فيديو بعنوان: "كيف تصلي العيد في بيتك؟"، وذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك.

الليلة..نهائى الحلم بين الأهلى وكايزر تشيفز بدوري أبطال أفريقيا.. الأندية المصرية تتفوق على بطل جنوب أفريقيا.. المارد الأحمر بعبع أندية الأولاد.. وكتيبة موسيمانى تتفوق بنهائيات المباراة الواحدة قبل صدام المغرب



يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

الفرق المصرية تتفوق على كايزر تشيفز



لعب كايزر تشيفز 5 مباريات سابقة أمام الفرق المصرية بينها مواجهة نهائية وحيدة في كأس السوبر 2002 أمام الأهلي، وفاز مرة واحدة فقط خلال تلك المباريات وتعادل مرتين مقابل الخسارة في مباراتين حيث سجل 4 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات.





6 أحزاب سياسية على أعتاب "اللجنة العامة" لمجلس النواب في انتظار تصديق الرئيس على اللائحة.. "التجمع والإصلاح والتنمية" الأبرز.. وهدف التعديلات توسيع قاعدة تمثيل الأحزاب داخل أحد أهم المكونات الرئيسية للمجلس



تنتظر 6 أحزاب سياسية ممثله تحت قبة مجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2016، ليكون لها الحق رسميا فى التمثيل باللجنة العامة للمجلس، وذلك بعد التعديل التشريعى والذى يقضى بأن يكون من بين تشكيلها ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 3 مقاعد أو أكثر بعدما كانت قاصرة على الأحزاب التى تحصد 10 مقاعد فأكثر.